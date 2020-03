Ceferin: «Euro 2020, basta scenari oscuri»

«Lasciateci essere ottimisti, e basta parlare di scenari oscuri»: così da Amsterdam il presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin, frena le voci degli Europei di calcio 2020 a rischio. «Preoccupato? Non sapete quante preoccupazioni abbiamo, quando organizziamo un grande evento», ha aggiunto Ceferin, rispondendo alla domanda se l'avvio del torneo il 12 giugno a Roma non rappresenti un problema. Ieri il presidente della Fifa Gianni Infantino aveva detto di non sentirsi di poter escludere uno slittamento della manifestazione a causa dell'epidemia di Coronavirus.

