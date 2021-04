Champions' League, la UEFA ufficializza il nuovo formato

A Montreux si è riunito in mattinata l'esecutivo della UEFA, dove è stato finalmente approvato il progetto della nuova Champions' League. Il nuovo format, che entrerà in campo a partire dalla stagione 2024-2025, prevederà l'annessione di 36 squadre alla fase finale - anziché delle attuali 32 - e vedrà confermata la presenza dei primi quattro club classificati nelle competizioni nazionali top 4 del ranking europeo (Inghilterra, Spagna, Germania e Italia), e dei primi tre del campionato francese.

The #UEFAExCo meets in Montreux, Switzerland today. Here is a reminder of the agenda:

— UEFA (@UEFA) April 19, 2021