La Uefa fa slittare la deadeline dei campionati al 17 giugno. Ceferin: «Deadline del 3 agosto solo un'indicazione»

Non è più perentorio il termine del 25 maggio per presentare alla Uefa i piani di ripartenza dei campionati: le federazioni dovranno comunicare se e con quale format concluderanno la stagione prima del Comitato esecutivo Uefa del 17 giugno, inizialmente in programma il 27 maggio. È quanto precisano fonti Uefa, all'indomani dell'annuncio con cui è stata posticipata la riunione dell'organo di governo del calcio europeo.



La scadenza del 3 agosto per terminare i campionati nazionali era solo una «raccomandazione» della Uefa e, come riporta il quotidiano francese Le Parisien, lo ha confermato il suo presidente Aleksander Ceferin in una lettera a Jean-Michel Aulas, il presidente del Lione, che ha così un nuovo argomento per contestare l'interruzione anticipata della stagione della Ligue 1, con cui la sua squadra è rimasta fuori dalle coppe europee. L'inizio di agosto è stato finora considerato anche l'orizzonte entro cui concludere la Serie A.

Ultimo aggiornamento: 15:59

