Uefa, biglietti gratis per i tifosi delle finaliste europee: «Ci hanno supportato durante la pandemia»

La UEFA ha deciso di regalare i biglietti ai tifosi delle squadre che quest'anno riusciranno a qualificarsi alle finali delle competizioni europee. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente della massima organizzazione continentale calcistica, Aleksander Čeferin: «Sarà un modo per ringraziarli e ripagarli del loro supporto al calcio europeo durante la crisi dovuta alla pandemia del Covid-19».

Il numero dei biglietti sarà così suddiviso: 10.000 totali per la Champions League, 8.000 per l'Europa League, 6.000 per la Conference League e altrettanti per la Women Champions League. Trentamila dunque i tagliandi in omaggio messi a disposizione del pubblico. L'Uefa ha inoltre precisato che «ciascuna squadra finalista potrà utilizzare questi biglietti gratuiti per premiare i propri tifosi più fedeli (secondo il criterio che preferiscono) e non potranno essere dati a sponsor, partner o dirigenti del club».