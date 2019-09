Uefa, annunciate le sedi della finale Champions 2021, 2022 e 2023

Sono state annunciate le città che ospiteranno le finali di Uefa Champions League 2021, 2022 e 2023. Nel 2021 si giocherà a San Pietroburgo in Russia, nel 2022 alla Football Arena di Monaco in Germania e nel 2023 al Wembley Stadium di Londra in Inghilterra. Il Comitato Esecutivo Uefa ha così deciso durante il meeting a Lubiana in Slovenia. Quella del 2021 sarà la seconda finale del torneo disputata in Russia. La prima, giocata nel 2008 tra Manchester United e Chelsea allo stadio Luzhniki di Mosca, si è conclusa con un'epica sfida ai rigori vinta dai Red Devils. L'edizione 2022 si concluderà alla Football Arena Munich, che ha ospitato la finale di 10 anni prima giocata dal Bayern. I «padroni di casa» furono battuti ai rigori dal Chelsea. La finale 2023 sarà l'ottava giocata allo stadio Wembley. Le ultime Uefa Champions League assegnate in questo stadio sono state quelle del 2011 e del 2013, vinte rispettivamente da Barcellona e Bayern. A Wembley si giocheranno anche le semifinali e la finale di Uefa Euro 2020. La finale dell'attuale edizione sarà invece la prima disputata in Turchia dalla clamorosa rimonta del Liverpoool contro l'AC Milan nel 2005: si giocherà all'Atatürk Olimpiyat Stadı di Istanbul.

