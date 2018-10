Udinese, Velazquez: «Ancelotti intelligente a non stravolgere»

«Ancelotti è stato molto intelligente a non cambiare tutto quando è arrivato. Lui è un allenatore top, come ha dimostrato in tutta la sua carriera. La sua intelligenza si vede proprio in situazioni come queste, dove ha apportato delle modifiche, ma ha anche dato continuità a numerose cose che aveva impostato Maurizio Sarri»: lo ha affermato, nella conferenza stampa della vigilia di Udinese-Napoli, l'allenatore dei friulani, Julio Velazquez. «L'assenza di Insigne, che è certamente uno dei calciatori più forti del Napoli, sarà sicuramente un piccolo vantaggio - ha aggiunto l'allenatore iberico -, ma i campani hanno una rosa amplissima e possono contare su tanti campioni. Noi siamo carichi, ci siamo allenati bene ieri al rientro di tutti i nazionali e sono fiducioso di poter fare punti nella gara di domani sera». © RIPRODUZIONE RISERVATA