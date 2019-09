L'Udinese torna alla vittoria con Okaka: Bologna sconfitto 1-0

L'Udinese torna a vincere davanti al proprio pubblico e conquista contro il Bologna tre punti pesantissimi che muovono la classifica scacciando gli spauracchi della crisi. Decide, al 27' del primo tempo, un colpo di testa di Okaka, schierato in campo dal primo minuto in tandem con Nestorovski. Il Bologna fa possesso palla, una gara ordinata ma senza dare mai l'impressione di rendersi veramente pericolosa. Equilibrato e senza acuti, il primo tempo si sblocca al 27' con un colpo di testa 'spizzatò a centro area di Okaka. Tudor lascia in panchina Lasagna, costretto a uscire anzitempo nell'ultima sfida per un fastidio alla schiena. Servito da un assist dalla sinistra di Stryger Larsen, Okaka schiaccia la palla verso la porta e supera Skorupski, capitalizzando al massimo le occasioni create. È quello che manca al Bologna che, pur facendo possesso palla e pur creando occasioni, non riesce ad affondare il colpo. Orsolini, ingabbiato da Stryger Larsen, spostato a sinistra per l'occasione da Tudor che ha invertito gli attori sulle fasce, ci prova senza fortuna in un paio di occasioni. Al 16' con un calcio di punizione respinto con i pugni da un attento Musso e al 35' con una conclusione che si spegne a fil di palo. La stessa sorte che era toccata appena un minuto prima a un tiro di Sansone, lanciato in contropiede. Nel finale di tempo è l'Udinese a mancare l'occasione del raddoppio con Fofana servito da un assist insidioso di Okaka.



Costretto a inseguire il risultato, il Bologna si affida subito a un paio di cambi in avvio di ripresa. Fuori Orsolini dentro Skov Olsen. Fuori Sansone dentro Palacio. Sono proprio i nuovi entrati a rendersi subito protagonisti dell'unica vera occasione del Bologna nella ripresa. Palacio serve in area per Skov Olsen che sottoporta calcia ancora a lato. L'Udinese risponde con un contropiede di Lasagna che spreca tutto con un tiro alto sopra la traversa. Il Bologna fa possesso palla, sterile, senza bucare una difesa friulana attenta e ordinata. L'Udinese bada a conservare il vantaggio fino all'ultimo dei 5' di recupero concesso dal fischietto di Olbia. Dopo il triplice fischio finale c'è tempo ancora per un cartellino rosso sventolato da Giua all'indirizzo di Soriano nel mucchio di giocatori creatosi a centrocampo al termine di un match intenso e combattuto, contraddistinto nel finale da falli e nervosismo.

