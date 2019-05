L'Udinese vince a Frosinone e sorpassa il Genoa: 1-3, con la prima doppietta di Okaka in serie A

Ultimo aggiornamento: 17:02

L'Udinese vince nettamente, sotto il diluvio, al Benito Stirpe contro il Frosinone (1-3) e si avvicina alla salvezza, riuscendo a sorpassare il Genoa, adesso staccato di un punto. La squadra di Tudor ha messo al sicuro il risultato già nel primo tempo: subito in gol con Okaka, ha raddoppiato con Samir. Okaka, in attesa dell'intervallo, ha segnato la terza rete, firmando la sua prima doppietta in serie A. Nella finale della ripresa il gol di Dionisi.