​Udinese-Roma e Lazio-Torino su Dazn, ecco dove vedere le partite delle romane

Mercoledì si giocherà il turno infrasettimanale del campionato di Serie A. Quanto alle due romane, la Roma affronterà l'Udinese in trasferta, mentre la Lazio riceverà il Torino all'Olimpico. Entrambe le partite si giocheranno alle ore 21. Ed entrambe saranno trasmesse in tv da Dazn. Sì, ma dove e come? I biancocelesti andranno in onda su Dazn1, ovvero il canale numero 209 del telecomando di Sky.

E la Roma? Secondo quanto riporta il palinsesto di Dazn, la Roma si potrà vedere sul 212, vale a dire il canale Dazn1+. E anche se adesso, digitando sul telecomando il 212, appare la scritta «Canale di servizio» sui teleschermi, non occorre preoccuparsi: lì, alle 20.50 di mercoledì, appariranno le immagini di Udinese-Roma in diretta dalla Dacia Arena.

