Udinese, Tudor: «All'Olimpico consapevoli dei nostri mezzi»

Igor Tudor, tecnico dell'Udinese, nella conferenza stampa alla vigilia della trasferta in casa della Roma ha elencato gli 'ingredientì che servirebbero per tenere testa all'avversario: «Loro hanno grandi campioni, lottano per la Champions League, noi andiamo all'Olimpico consapevoli dei nostri mezzi, dopodiché vedremo cosa succederà sul campo».



«L'atteggiamento con il quale scenderemo in campo, l'approccio alla gara e le qualità che i nostri giocatori saranno in grado di esprimere. Sono convinto che questi tre elementi decideranno cosa accadrà domani», ha proseguito Tudor. Per il quale «Ogni partita ha una storia a sé. Noi dobbiamo essere bravi a lavorare con molta umiltà, partita dopo partita - ha aggiunto - La Roma? Se c'è un allenatore che ha fatto qualcosa di storico in Inghilterra, un vero 'signorè del calcio, quello è proprio Ranieri».

© RIPRODUZIONE RISERVATA