Udinese-Roma, le probabili formazioni: Fonseca può far riposare Mkhitaryan

Stasera, ore 20,45, l'Udinese ospita la Roma alla Dacia Arena. Poca scelta per entrambi i tecnici. Gotti, dopo il ko interno di mercvoledì contro lo Spezia, punta a lasciare quota 0 in classifica e pensa a Nestorvski accanto a Lasagna. Non è da escludere il xdebutto di Pereyra. Anche Fonseca, 1 punto in 2 partite, ha la tentazione di modificare qualcosa davanti, rinunciando a Mkhitaryan e inserendo Kluivert. Oppure alzando Pellegrini e dando spazio a Diawara.LE PROBABILI FORMAZIONI : 1 Musso; 50 Becao, 87 De Maio, 3 Samir; 18 Ter Avest, 99 Coulibaly, 22 Arslan, 10 De Paul, 5 Ouwejan; 15 Lasagna, 20 Nestorovski. Allenatore Gotti.: 83 Mirante; 23 Mancini, 3 Ibanez, 24 Kumbulla; 18 Santon, 7 Pellegrini, 17 Veretout, 37 Spinazzola; 11 Pedro, 77 Mkhitaryan; 9 Dzeko. Allenatore: Fonseca.