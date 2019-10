Roma, le pagelle: Kluivert graffia, Pastore delizia senza croce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UDINE Entusiasmante, bella e tosta. Da Mancini fino a Kluivert, pioggia di applausi .Messo alla prova più dai continui retropassaggi che dai colpi altrui.Corre, si propone a tutta fascia, qualche volta sbanda. Ma tiene.Salva un (possibile) gol di Lasagna con una scivolata alla Aldo Maldera. E’ il capo del fortino, ora lo ha capito e si sente perfettamente a suo agio. Chiude il cerchio con il gol, che insegue da un po’. E’ il raddoppio ed è pesante.Arranca su Okaka, che gli riprende il passo e lo costringe al fallo (?) - secondo l’arbitro - da espulsione per chiara occasione da gol. Vittima prima che colpevole.Assist per Zaniolo in coabitazione con il povero Samir. Spinge molto in avvio, si gestisce con la squadra in dieci. Una prestazione intelligente. Con gol.Ovunque lo metti, sta. Un piccolo leader.Terzo gol consecutivo, primo in trasferta. Strappi continui, energia, dedizione, fa ammonire mezza Udinese. Una prestazione seria.Conferma il suo buon momento: tiene fisicamente e ci delizia con qualche giocata delle sue. Si ritrova da solo davanti al portiere, troppa la voglia di segnare (ignora due compagni) e sbaglia. Poi, il bacio lo manda a Kluivert, con un assist per il terzo gol. Conferma.Accende gli special e si mette in moto, non troppa qualità nel giro palla ma alta l’intensità nei contrasti (asfalta subito Mandragora) e nei recuperi. Quando c’è da combattere non si nasconde.Porta a spasso tutta la difesa avversaria, graffia, punge, scatta, dribbla, prende botte, cerca l’assist e segna. Il piccolo sta crescendo. Bene.Nei primi venti minuti si diverte, capisce che è la serata giusta, che prima o dopo arriva l’occasione per fare male. Dopo il rosso a Fazio, cambia il gene del match e lui si adatta. Combatte, sgomita, lotta e contribuisce, dalla difesa, al contropiede del tre a zero.Nel nuovo ruolo di Mancini.Punta sui soliti perché quelli ha, la squadra risponde bene, gioca un buon calcio e difende come deve. Nella ripresa, in dieci, ancora meglio. Per ora la sua Roma è quarta, tanti applausi.Fallo discutibile, nessuna chiara occasione e Fazio viene espulso. Zero su tre.