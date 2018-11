Udinese-Roma, le pagelle: Santon da oggi le comiche, Schick tenero e spuntato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

dal nostro inviatoUDINE La difesa sbanda e l’attacco sta a guardare.MIRANTE 6Non giocava in campionato dal 13 maggio scorso, tutto sommato fa il suo, specie nel primo tempo. Nella ripresa viene “scavato” in uscita da De Paul e nel finale tiene in partita la Roma parando a terra su Machis.SANTON 4,5Fa da balia a Kluivert e porta spesso avanti il pallone. Poco reattivo nell’azione della rete di De Paul, si fida troppo di Jesus.FAZIO 5Nel finale prova a fare l’attaccante e sfiora pure il pari. Posizionato male sulla rete dell’Udinese, sfarfallando su Pussetto.JESUS 4Si fa saltare come un pollo da De Paul. Leggerino.KOLAROV 5Torna a fare il regista di fascia: aperture, inserimenti, cross e un paio di botte pericolose verso la porta di Musso. Il tutto sempre con poca convinzione.NZONZI 5,5Si dà da fare, questo è innegabile. Si prodiga pure in qualche rincorsa, e questo non è nemmeno il suo forte. Ci si aspetta da lui quello che non può dare, il cambio di passo, la velocità di pensiero. Non c’è verso.CRISTANTE 6Recupera palloni e riparte, solo uno lo perde che dà il là al contropiede avversario nel primo tempo. Lui all’altezza, la squadra no.KLUIVERT 4Non supera mai Samir, il che è ai limiti dell’inspiegabile. Gioca 64 minuti. Di nulla. Appare nervoso in panchina, forse anche lui poco soddisfatto di se stesso.PELLEGRINI 5,5Galleggia tra le linee, senza mai trovare l’imbucata corretta. Esce per un problema – che appare serio – al flessore. A rischio Real.EL SHAARAWY 5Mette il marchio sui primi due tiri verso la porta dell’Udinese, il che lasciava pensare a una partita scoppiettante. Invece, pian piano, si eclissa e anche per lui l’uno contro uno è sconosciuto. Nel finale ha la palla del pareggio ma la “appoggia” a Musso.SCHICK 4,5Non dà seguito alla sua ispirazione del momento. Un tiro di spalla, uno di testa, una discreta difesa del pallone. È tutto ciò che mostra stavolta. E da Udine è tutto.UNDER 5Un paio di scatti e niente di più. Svuotato.DZEKO 5Tenta due tre tiri in porta con poca anima. Quasi rassegnato. Meglio di Schick, ma non si nota.ZANIOLO 5,5Spesso torna indietro e non serve. Rari guizzi.DI FRANCESCO 4,5La partita, a suo dire, era di vitale importanza e alla fine le scelte non sono state azzeccate. Cerca la modifica volante ma ormai era troppo tardi. La Roma giochicchia, tiene palla ma non si accende mai, non è accattivante, non intraprendente. Colpe sue e non solo.FABBRI 5Samir spinge e sgambetta, Pellegrini cade in area. Fabbri non fischia. Il Var è spento. Si accende sulla rete di Pussetto, giustamente annullata.