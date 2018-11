Ultimo aggiornamento: 13:02

Udinese e Roma aprono il programma della 13a giornata di Serie A con la partita in programma alle ore 15 del sabato; i friulani, reduci dalla sconfitta di Empoli e con Davide Nicola al debutto in panchina, hanno bisogno di punti per allontanarsi dalla zona più calda della classifica, mentre i giallorossi vengono dal 4-1 casalingo inflitto alla Sampdoria e cercano i 3 punti per proseguire la caccia alle prime quattro posizioni della graduatoria.LE FORMAZIONI:UDINESE:ROMA:Sono 44 i precedenti giocati dalla Roma sul campo dell'Udinese in Serie A, ed il bilancio è favorevole agli ospiti: 19 vittorie, 11 pareggi e 14 successi dei padroni di casa. Da notare che l'Udinese, in piena crisi di risultati, ha perso 6 delle ultime 7 sfide disputate in campionato, mentre la Roma fuori casa non vince dalla partita di Empoli, poi 2 pareggi a Napoli e al Franchi contro la Fiorentina.