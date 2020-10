Udinese-Parma: dalle 18 La Diretta Le probabili formazioni

L'Udinese dovrebbe scendere in campo col classico 3-5-2 con Nicolas tra i pali, pacchetto difensivo formato da De Maio in mezzo con Becao e Samir al suo fianco. A centrocampo Arslan con De Paul e Pereyra mezze ali mentre Molina e Ouwejan sulle fasce. Davanti spazio al tandem offensivo formato da Lasagna e Deulofeu.

Liverani, invece, dovrebbe mandare in campo la sua squadra con un modulo 4-3-1-2 con Sepe in porta. La linea difensiva a quattro sarà composta da Laurini, Osorio, Bruno Alves, Pezzella. A centrocampo, poi, troveranno spazio Kucka, Grassi e Kurtic sulla linea mediana. In attacco verrà schierato il duo costituito da Karamoh e Gervinho sostenuto da Cyprien sulla trequarti.

Le probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Nicolas; Becao, De Maio, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Lasagna, Deulofeu. Allenatore, Gotti.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Laurini, Osorio, B. Alves, Pezzella; Grassi, Kucka, Kurtic; Cyprien, Karamoh, Gervinho. Allenatore, Liverani.

