Ultimo aggiornamento: 18:00

L'Udinese inizia il 2019 davanti al pubblico della Dacia Arena. Gli uomini di Davide Nicola hanno come obiettivo quello di continuare sulla falsa riga del 2018, che li ha visti chiudere il girone di andata con 3 risultati utili consecutivi, in 3 potenziali scontri diretti per la lotta salvezza. Pareggi contro Frosinone e Spal e vittoria interna contro il Cagliari, utili a portare i friulani a 20 punti in classifica.Musso; Opoku, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Behrami, De Paul, D'Alessandro; Okaka, LasagnaSepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Deiola, Stulac, Barillà; Gervinho, Inglese, Biabiany