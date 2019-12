Udinese-Napoli, le pagelle: Lasagna non sbaglia, Zielinski cambia passo nella ripresa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UDINESEMusso 6 - Incolpevole su Zielinski, pronto sulla testata centrale di Llorente.De Maio 6 - Ordinato e senza fronzoli, bada alla sostanza e fa bene.Ekong 6 - Sontuoso nel primo tempo, un po' in affanno nella ripresa.Nuytinck 6 - Molto bravo di testa, un po' meno con la palla a terra.Ter Avest 6 - Lascia il campo nella ripresa a Pussetto dopo una prova generosa.Fofana 6,5 - Uomo ovunque del centrocampo friulano, prova anche la conclusione ma senza fortuna.Mandragora 6 - Mette ordine al gioco dei suoi, subendo qualche fallo prezioso.De Paul 6 - Nel primo tempo innesca le ripartenze più pericolose, nel secondo gli manca il fiato.Stryger 5 - Una sola incursione in tutta la partita, per il resto soffre maledettamente Di Lorenzo.Okaka 6 - Si carica sulle spalle il gioco offensivo dei suoi, rimediando e concedendo punizioni.Lasagna 6,5 - Ha il merito di sbloccare il risultato, poco lucido in qualche occasione nel secondo tempo.Pussetto n.g. - La carta giocata da Gotti nella ripresa, ma non riesce a incidere.Barak n.g. - Prende il posto di De Paul badando più a contenere che a impostare.Rodrigo n.g. - Gioca pochi minuti nel finale, giusto per spezzare il ritmo.NAPOLIMeret 6 - Praticamente inoperoso, Lasagna lo buca nell'unica sortita bianconera.Di Lorenzo 6 - Tra i migliori dei suoi, soprattutto per un ottimo secondo tempo.Manolas 6 - Cresce alla distanza, annullando Okaka nella ripresa.Koulibaly 6 - Parte con qualche incertezza, poi cresce e non commette sbavature.Rui 5,5 - Il gol dell'Udinese nasca da un suo errore, nella ripresa almeno ci mette grinta.Callejon 5,5 - Primo tempo indecifrabile, meglio nel secondo dove sbaglia qualche cross di troppo.Fabian 5 - Dovrebbe illuminare il gioco, invece lo rallenta cincischiando spesso e volentieri.Zielinski 6,5 - Salva il Napoli dalla sconfitta con un lampo di classe, non l'unico della sua gara.Insigne 5 - Gioca 45 minuti indisponenti, sbagliando praticamente tutto, e viene sostituito.Mertens 5 - L'impegno non si discute, la precisione sotto porta però sembra smarrita.Lozano 5 - Nel primo tempo manca il tap-in a porta vuota ed è l'unico guizzo di una gara anonima.Llorente 5,5 - Dà un po' di profondità al gioco del Napoli, manca però una ghiotta occasione.Younes 5,5 - Prende il posto di Lozano ma non riesce a combinare molto.