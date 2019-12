Udinese-Napoli, dalle 18 Diretta. Ancelotti si gioca tutto, le formazioni

Ultimo aggiornamento: 13:38

Udinese e Napoli scendono in campo nella fascia preserale di questo sabato di Serie A, 15esima giornata. I friulani, reduci dalla secca sconfitta dell'Olimpico per mano della Lazio e con 14 punti, devono conquistare la vittoria per mantenere a distanza la zona più pericolosa della classifica, mentre i partenopei cercano un modo per uscire da una lunga crisi che li attanaglia in campionato, e che ha fatto perdere loro contatto dalle posizioni nobili della graduatoria.(3-5-2) : Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Samir; Okaka, Nestorovski. All: Gotti(4-4-2) : Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Elmas, Zielinski, Fabiàn Ruiz, Insigne; Lozano, Llorente. All: Ancelotti