Udinese-Milan, rossoneri insufficienti tranne Paquetà, friulani non si spaventano, i rossoneri non creano nulla

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MUSSO 6Mai impegnato dagli attaccanti del Milan.BECAO 7Non va in affanno e segna il gol vittoria al debutto in campionato.TROOST-EKONG 7Il suo recupero su Piatek è stratosferico e vale un gol.SAMIR 6Non perde un duello con Castillejo, ma farà discutere il suo tocco di mano in area.LARSEN 6.5Nasconde il pallone a Rodriguez e manda in area diversi palloni interessanti.MANDRAGORA 6.5I suoi inserimenti sono pericolosi. Fermato soltanto da un recupero di Paquetà.JAJALO 6.5Fa sentire la sua presenza in mezzo al campo e partecipa alle manovre offensive dell’Udinese.PEZZELLA 6.5Nonostante dalle sue parti si giochi meno, si fa sempre trovare pronto.FOFANA 6.5Strano che un giocatore come lui non abbia fatto il salto in una big. Sempre presente ed è pericoloso quando va al tiro.PUSSETTO 6.5Insidioso quando ha il pallone tra i piedi.LASAGNA 6.5Impegna Donnarumma sfiorando il raddoppio.DE PAUL 6.5Appena entra regala l’assist a Becao.NESTOROVSKI 6Fa il suo senza problemi.TUDOR 7Una vittoria al debutto, forse, non se l'aspettava. La sua Udinese gioca a testa alta senza paura.G. DONNARUMMA 6Rischia nelle uscite, ma sull’1-0 salva su Lasagna dando qualche speranza in più al Milan.CALABRIA 5.5Qualche errore lo commette pure lui.MUSACCHIO 5.5A tratti in affanno, fa fatica a tenere Lasagna.ROMAGNOLI 5.5Ha molto lavoro da fare perché l’Udinese fa pedalare tantissimo. Ci prova anche in attacco, dove l’anno scorso aveva risolto il match in pieno recupero.RODRIGUEZ 5Rispetto all’anno scorso, e a quello prima, non è cambiato nulla. Spinge poco.BORINI 5Gioca da mezz’ala in un ruolo non suo, d’accordo, ma non contrasta mai i portatori di palla friulani.CALHANOGLU 5Gioca playmaker al posto di Biglia, ma non si vede il suo estro.PAQUETÀ 6.5Una gara di sacrificio. Pochi inserimenti offensivi, ma aiuta molto in difesa.SUSO 5Delude nel suo nuovo ruolo sulla trequarti. Poche invenzioni per i due attaccanti.CASTILLEJO 5Uno dei peggiori del Milan. Siamo sicuri che potrà essere utile a questo Milan?PIATEK 5Ha una sola occasione, che spreca per il recupero di Troost-Ekong. La maledizione della 9 continua.KESSIE 5Becao gli ruba il tempo e batte Donnarumma di testa.GIAMPAOLO 5Il Milan è in ritardo e anche tanto. C’è da lavorare molto. È il primo a saperlo.