Sabato 11 Dicembre 2021, 22:52

PAGELLE UDINESE

SILVESTRI 6

Il Milan non gli dà grandi pensieri.

BECAO 6.5

Ibrahimovic fa fatica con lui, anche se poi Zlatan inventa l’1-1.

NUYTINCK 6.5

Controlla ogni tentativo dei rossoneri.

PEREZ 6.5

Dalla sua parte blocca ogni iniziativa del Milan.

MOLINA 6.5

Cerca di tenere Theo Hernandez, ma sa farsi vedere anche in attacco.

ARSLAN 7

Ottima visione di gioco, non si tira mai indietro.

WALACE 6.5

Tra i migliori in campo dell’Udinese. Ottimi spunti, ma da un suo errore il Milan avvia l’azione del pari.

MAKENGO 6.5

Molta corsa in mezzo al campo.

UDOGIE 6

Grande pressione su Florenzi, ma nella ripresa fa fatica con Messias.

DEULOFEU 6.5

Ex di turno, crea scompiglio nella retroguardia rossonera.

BETO 7.5

Terzo gol consecutivo, settimo in campionato. Esultanza alla LeBron James, è un talento.

ZEEGELAR 6

Prova a tenere a distanza Messias.

JAJALO 6

Ultimi 20’ senza timori.

SUCCESS 5

In campo per far rifiatare Deulofeu, si fa espellere.

CIOFFI 7

Debutta in panchina frenano la corsa della prima in classifica.

PAGELLE MILAN

MAIGNAN 6

Riesce a respingere il primo tentativo di Beto, non il secondo.

FLORENZI 5

Sulla destra l’assenza di Calabria si sta rivelando davvero pesante.

TOMORI 5.5

Si fa sorprendere dalla velocità di Beto.

ROMAGNOLI 5

Non è una delle sue serate più belle.

THEO HERNANDEZ 5.5

In fase offensiva può essere pericolosa, ma dietro perde spesso palloni importanti.

BENNACER 4

Imperdonabile il suo errore sul vantaggio dell’Udinese.

BAKAYOKO 4.5

Non riesce mai a lasciare il segno.

SAELEMAEKERS 5

Perde tutti i duelli con Perez.

BRAHIM DIAZ 5.5

Ha una grande occasione per pareggiare a pochi minuti dall’intervallo.

KRUNIC 5

Non si vede quasi mai.

IBRAHIMOVIC 6.5

Primo tempo opaco, ma è sempre lui a salvare il Milan.

TONALI 6.5

Fa girare di più il pallone e crea pericoli con le sue iniziative.

KESSIE 6.5

Dà qualcosa in più in mezzo al campo.

MESSIAS 6.5

Risveglia il Milan, ma non può fare tutto lui.

CASTILLEJO 6.5

Suo il cross da dove arriva il gol di Zlatan.

PIOLI 5

Discutibile la scelta di tenere Tonali in panchina. Con tante assenze non si può rinunciare anche al giovane centrocampista. Per non parlare di Messias…