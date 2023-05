Lazio, la Champions passa per Udine, ma i friulani sono un tabù per Sarri e in casa non perdono dal girone di andata

Dopo un giorno di riposo la Lazio è pronta per ritrovarsi nel centro sportivo di Formello. I biancocelesti proseguiranno la preparazione capillare alla sfida contro l’Udinese, match che potrebbe dare il via libera per la qualificazione in Champions League. Sarri ci crede, per questo fin da lunedì ha iniziato a tenere a rapporto la squadra con degli allenamenti tattici dedicati ai 90 minuti della Dacia Arena.

Lazio, riparte la preparazione al match con l’Udinese

In Friuli ci sarà molto in ballo, su tutto il secondo approdo diretto ai gironi dell’Europa che conta durante la gestione Lotito. Sarri sarebbe il primo ad arrivarci al suo secondo anno di gestione (ci riuscì anche Delio Rossi, ma passando per i preliminari) e questo sarebbe un ulteriore incentivo per avere carta bianca dal presidente sulla Lazio del futuro. Piani e aspirazioni che però passeranno da una vittoria contro l’Udinese, non proprio cosa da poco per i biancocelesti considerando le ultime due stagioni.

Sarri in campo senza quattro calciatori. Intanto torna "La Lazio nelle scuole", stavolta con Felipe Anderson protagonista

Friulani imbattuti con le big e mai ko in casa nel girone di ritorno

D’altronde la Lazio del Comandante finora non ha mai battuto i bianconeri in tre precedenti in campionato, mentre inci è riuscita solamente dopo i supplementari. Tre pareggi in, per questo ora serve invertire il trend. La squadra diè uno dei peggiori ostacoli in questo momento anche per un altro motivo: in tutte le sfide alla Dacia Arena contro le big non ha mai perso. Hanno asfaltato la4-0, vinto con3-1 e pareggiato contro(2-2) e(1-1), punto valso la vittoria del campionato per i partenopei. Considerando invece tutti gli avversari, l’ultimo ko casalingo risale al 15 gennaio scorso (1-2 col), ancora il girone di andata. L’ostacolo all’apparenza si preannuncia molto alto, ma andrà superato col pieno dei voti per raggiungere l’obiettivo.