Udinese-Lazio. Probabili-formazioni: Luiz Felipe torna titolare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

arrivano entrambe da una sconfitta (per i biancocelesti la terza di fila) e entrambe hanno dunque bisogno di riscatto.saranno gli unici due assenti bianconeri del match contro la Lazio, entrambi sono out per infortunio. Nessuno squalificato, invece, perche in attacco dovrebbe dare fiducia all'ex romanistadal primo minuto. ConfermatissimoSimoneinvece, deve ancora rinunciare a(seconda giornata di squalifica da scontare) e gli infortunati di lungo- orso, ormai,. A centreocampo ballottaggio tra, con il brasiliano che ancora non ha recuperato dopo l'infortunio. Torna in difesa, che formerà conil difesa (a tre) titolare.(3-5-2): 1 Musso, 50 Becao, 87 De Maio, 17 Nuytinck; 19 Larsen, 10 De Paul, 8 Jajalo, 6 Fofana, 12 Sema, 15 Lasagna, 7 Okaka. Allenatore Gotti(3-5-2): 1 Strakosha, 3 Luiz Felipe, 33 Acerbi, 26 Radu; 29 Lazzari, 21 Milinkovic, 32 Cataldi, 10 Luis Alberto, 22 Jony; 20 Caicedo, 17 Immobile. All. Inzaghi: Abisso di Palermo