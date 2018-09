Udinese-Lazio, le pagelle: Strakosha para tutto, per Luiz Felipe rientro chic

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UDINE Dai tempi di Reja Udine è un campo stregato, la Lazio lo ha espugnato. Non certo con la scioltezza di domenica col Genoa, ma anche in questa caso contava solo la vittoria. Sofferta in vista del derby con una formazione rimaneggiata: da alcune seconde linee ci si aspettava più grinta, finalmente almeno si sblocca Correa.STRAKOSHA 7Si scalda i guantoni su una punizione di De Paul, poi nella ripresa stravince il duello con un indemoniato Fofana: quattro parate, strepitosa quella di reni a inizio ripresa.LUIS FELIPE 6,5Rientra dopo un mese ed è già reattivo in vista derby. Interrompe con le brutte ogni ripartenza, non sbaglia un anticipo in scivolata.ACERBI 6,5Anticipa in cielo, ma talvolta ostenta troppa sicurezza. Con la prima rete biancoceleste si fa però perdonare subito l’ultima figuracciaWALLACE 5,5Sul centro-sinistra è redivivo. Recupera e rischia, ma è sempre efficace. Si perde però Nuytinck sulla rovesciata ed è un errore decisivo.PATRIC 6Ha un cliente scomodo come De Paul, se la cava e prova pure ad affacciarsi nelle azioni molto più di Marusic. Scolaretto intraprendente.PAROLO 6Corre a tutto campo, bello il cross non sfruttato da Luis Alberto, poi è lui tutto solo a divorarsi il gol di testa sul traversone di Lulic. Provvidenziale su Vizeu.BADELJ 5,5A ritmi alti e pressato va in sofferenza. La sua regia così diventa lenta e purtroppo sulla rete di Nuytinck c’è pure una sua spizzata di testaLUIS ALBERTO 6Da mezzala perde lo spunto e la fantasia. Dalla mattonella però calcia la punizione non trattenuta da Scuffet.LULIC 5,5E’ un gladiatore, lotta più di tutti, ma spesso è impreciso nei fondamentali, meglio nelle diagonali. Si becca il giallo e Inzaghi lo toglie per il derby.CORREA 7Pronti via, si vede tutta la sua voglia. Insiste nella ripresa e finalmente con una serpentina mette a sedere Larsen e pure Scuffet alla prima da titolare.CAICEDO 5,5Non tocca e non gli arriva una palla per tutto il primo tempo. Il panterone stavolta non fa nulla per farsi trovare pronto.IMMOBILE 6Si preoccupa di tenere palla e aiutare la squadra in difficoltà. Il suo ingresso non è importante per far gol, ma per non prenderloDURMISI 6,5Entra e si conquista una punizione dal limite che vale il gol. Poi serve pure a Correa la palla del raddoppioBASTOS 5,5Per la troppa irruenza, commette il fallo da cui scaturisce la rete bianconera a 10 minuti dalla fine. Scoordinato, rischia il rosso su De PaulINZAGHI 6,5Giurava di non pensare al derby, eppure rivoluziona una squadra in vista di sabato. Con l’aiuto dei cambi viene sempre premiato il suo coraggio.MARESCA 5,5Inizia con un arbitraggio all’inglese, poi nella ripresa sventola sei cartellini. Si aiuta sempre col silent check.