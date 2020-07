© RIPRODUZIONE RISERVATA

Szczesny 5,5 Salvato dal palo sul tentativo di autogol di Danilo, non ha colpe sui due gol dell’UdineseDanilo 5 Rischia grosso in avvio con una deviazione maldestra di testa sul palo, spinge in modo imprecisoDe Ligt 5,5 Lo sblocca nel finale di primo tempo con un destro chirurgico da fuori, impeccabile fino al tunnel di Fofana per il 2-1 dell’UdineseRugani 5,5 Attento, ma risucchiato a centrocampo nell’azione del 2-1Alex Sandro 4 Si perde inspiegabilmente Nestorovski in occasione dell’1-1, si fa saltare netto da Fofana sul secondo golRamsey 5: Fallo folle e giallo dopo 30 secondi, al piccolo trotto, si vede pocoBentancur 5,5: Ancora preferito a Pjanic, dirige con personalità ma si prende poche responsabilità e nel finale mollaRabiot 6: Viaggia a buon ritmo, ci mette gamba e intensità. Ha capito cosa significa indossare la maglia della Juventus.Bernardeschi 4 Il vertice spuntato del tridente. Corre a vuoto, non incide, spesso tagliato fuori dall’azione offensiva. Un’ombraDybala 5 Un tiro e una magia al volo nel primo tempo, cala nella ripresaRonaldo 5 Due tiri senza troppe aspettative nel primo tempo, nella ripresa imposta il risparmio energetico(Matuidi 5,5, Douglas Costa 5, Cuadrado 5)Sarri 5 Tiene fuori Cuadrado e Pjanic, ma stavolta a tradirlo sono Dybala e Ronaldo. La Juve subisce l’ennesima rimonta, in campo i segnali sono preoccupanti, 38 reti subite troppe per chi ambisce allo scudetto.