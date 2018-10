Udinese-Juventus, le pagelle: Bentancur gol e sostanza. Cancelo in crescita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Szczesny 6 Avvia l’azione del vantaggio con le mani, nessun pericolo dall’UdineseCancelo 7 Incontenibile. Assist per Bentancur, spinge con qualità e difende con ordine, sfiora il gol nel finale, l’uomo in piùBonucci 6,5 Lasagna non gli va mai via, pulito in fase difensiva, proprio come in impostazioneChiellini 6,5 Rischia il giallo in avvio su Lasagna, ruvido ma efficaceAlex Sandro 6 Freno a mano tirato in fase offensiva, ma non fa erroriBentancur 7 Prima rete in bianconero in triangolazione con Cancelo. In crescita, Allegri deve solo capire in che ruolo rende meglio e dargli continuitàPjanic 6 Sfiora l’incrocio con un missile in avvio, regia attenta senza affanni e senza squilli (43’ st Barzagli ng)Matuidi 6 Non è al meglio, dopo una manciata di minuti Allegri manda a scaldare Emre Can e Berrnardeschi. Stringe i denti per 45 minuti. (1’ st Emre Can 6 Entra subito in partita senza sbavature)Dybala 6 Serata anonima ad eccezione dell’azione del gol. Protegge palla su Fofana e la smista per Bentancur, ci mette lo zampino. (21’ st Bernardeschi 6,5 L’Udinese è stanco e lui ne approfitta con cavalcate a tutto campo)Ronaldo 7 Settimana difficile, ma appena ha l’occasione non sbaglia al volo di sinistro sul palo lontano. Corre e lotta come al solito.Mandzukic 6,5 Esalta Scuffet con un tiro a botta sicura, poi pesca l’assist per CR7, serata sporca ma decisivaAllegri 7 Può concentrarsi sul recupero degli infortunati durante la sosta, fino ad ora meglio di così la Juve non può fare. Dieci vittorie su 10 partite, una condizione fisica in crescita e il momentaneo +9 in classifica.