​Spalletti boccia Lautaro-Icardi: «Due punte? Abbiamo degli equilibri...»

«Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare contro una squadra che ha preparato bene la sfida. Abbiamo messo dieci volte la palla tra fondo e limite dell'area piccola ma non abbiamo trovato l'uomo. C'è stata qualche palla persa di troppo».commenta così lo 0-0 diche non permette alla suadi spiccare il volo nella corsa. «Avremmo dovuto concludere le azioni con più rapidità - aggiunge il tecnico ospite di Dazn e Sky a fine partita – Oggi siamo stati poco precisi, anche se abbiamo avuto diverse occasioni per sbloccare il risultato», aggiunge Spalletti poco contento del contributo offerto nella ripresa da, i due subentrati: «Mi aspettavo di più da loro quando sono entrati considerando che la partita era un po' più lenta». Spalletti ha anche risposto sulla scelta iniziale dial posto die sulla doppia punta nel finale di gara: «Sono scelte che faccio io - ha spiegato Spalletti - Abbiamo degli equilibri e infatti quando abbiamo messo due punte abbiamo lasciato più spazio all'».