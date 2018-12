Due gol e poche emozioni: Udinese e Frosinone finisce 1-1

Un punticino che non smuove la classifica e non sposta i destini né dell'Udinese né del Frosinone. Termina senza vincitori né vinti lo scontro salvezza pre-natalizio tra i bianconeri friulani e la formazione ciociara. Un pareggio incolore, che dà il giusto merito alla formazione ospite di aver tentato di riacciuffare fuori casa una gara che si era messa in salita e che vale per la formazione di Baroni una piccola iniezione di fiducia. Un sinistro al volo di Mandragora sotto la traversa. È così, al 31' del primo tempo, che l'Udinese sblocca il risultato su un cross di Larsen dalla destra. Il Frosinone risponde al 16' della ripresa con il rigore procurato e trasformato da Ciano, migliore in campo tra i suoi. L'Udinese capitalizza al massimo un primo tempo equilibrato e privo di occasioni, portandosi in vantaggio con il primo vero tiro in porta. Immediata ma isolata la reazione del Frosinone con una botta dalla distanza di Ciano che sbatte sul palo e termina sul fondo con Musso immobile a guardare la traiettoria del pallone. La partita scivola, incolore, fino al riposo.



Al rientro dagli spogliatoi il Frosinone torna in campo con più convinzione, alla ricerca del pareggio. Lo sfiora con un tiro sottoporta di Chibsah, murato da Ekong. E lo trova al 16' su un calcio di rigore fischiato da Valeri, con la conferma anche del Var, per un contatto dubbio in area tra Ekong e Ciano, su un cross del neo-entrato Pinamonti. Dal dischetto trasforma lo stesso Ciano. Non privo di qualche responsabilità nell'azione, rimasto fermo tra i pali, Musso intuisce ma non para. L'Udinese deve fare mea culpa anche per non aver sfruttato a dovere una chance per portarsi sul 2 a 0, che avrebbe potuto chiudere virtualmente la partita. Pecca di De Paul che dopo aver saltato un paio di avversari ed essere entrato in area tenta il sigillo personale anziché servire i compagni liberi che avevano seguito l'azione. La palla termina sul fondo. Il correttivo tentato da Nicola con l'ingresso di Pussetto, mandato in campo al posto di un Fofana in debito di energie e schierato al fianco di Lasagna, arretrando De Paul dietro le punte, non porta gli effetti sperati. A dare l'impressione di tentare di conquistare l'intera posta in palio è piuttosto il Frosinone che spinge in attacco più di quanto l'Udinese riesca a fare davanti al suo pubblico. Il risultato non cambia più. Finisce con una pioggia di fischi.

