Fatal Empoli per Luca Gotti. Il tecnico dell'Udinese, alla guida del club friulano dal 2019, è stato esonerato. A comunicarlo è la stessa società in una nota ufficiale affermando che ha deciso «di aver sollevato Luca Gotti dalla guida tecnica della prima squadra. Al mister vanno i più sentiti ringraziamenti per le annate vissute insieme. Il club augura a Gotti le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera».