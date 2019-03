L'Udinese cambia ancora: esonerato Nicola, torna Tudor

L'Udinese cambia ancora. Dopo l'esonero di Julio Velazquez, salta anche la panchina del suo successore Davide Nicola. La notizia è stata comunicata dal club al tecnico in mattinata e, questa volta, lascia un po' di perplessità perché, a quanto si apprende, sarebbe legata alle sconfitte dell'Udinese con Juventus e Napoli, partite che peraltro i friulani avevano affrontato con diverse assenze importanti (contro il Napoli Nicola era stato costretto ad arretrare Mandragora in retroguardia per l'assenza di difensori di ruolo).

Non c'è ancora l'ufficializzazione di Igor Tudor alla guida della squadra bianconera ma il tecnico croato sarebbe già sul campo di allenamento a preparare la squadra per il prossimo match, come mostrato da Udinese tv. Tudor già lo scorso anno traghettò i friulani alla salvezza subentrando a 4 giornate dalla fine a Oddo. Ultimo aggiornamento: 15:46





