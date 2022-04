Udinese-Cagliari 5-1, Beto tripletta show: Mazzarri chiude in 10

L' Udinese cala la cinquina contro il Cagliari in casa, si impone 5-1 e si porta a 33 punti in classifica, con due partite da recuperare, lasciando il Cagliari a 25. I sardi erano passati in vantaggio al 32' del primo tempo con Joao Pedro ma hanno poi subito la rimonta dei bianconeri che hanno pareggiato con Becao al 38' per passare ancora al 45' con Beto. Nella ripresa ancora Beto scatenato con le reti al 49' e al 73' e nel mezzo la rete di Molina al 59', Rossoblu che chiudono anche in dieci uomini per l'espulsione di Grassi all'82.

Udinese-Cagliari 5-1, cronaca e tabellino