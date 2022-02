Mircea Lucescu, tecnico della squadra ucraina della Dinamo Kiev, ha commentato alla testata turca 'Fanatik' la situazione sviluppatasi nelle ultime ore nel Paese: «Mi auguro che questa guerra iniziata da degli idioti si fermi il prima possibile. - ha detto in maniera molto netta il tecnico. - Tutte le attività sportive qui in Ucraina sono state sospese, ma io non me ne andrò da Kiev. Non sono un codardo».