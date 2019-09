Tv pirata, De Siervo: «Uccide il calcio, oggi il nostro mondo sta molto meglio»

«È un'ottima notizia per il nostro Paese, tristemente noto per l'alto numero di pirati informatici. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questa grande attività di intelligence realizzata grazie alla collaborazione di più Paesi, a dimostrazione di quanto serva l'impegno di tutti per contrastare questa pratica vietata». Così l'Amministratore Delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo sull'operazione della Guardia di Finanza nei confronti di una capillare rete illegale di diffusione via internet di immagini delle emittenti televisive a pagamento. «Oggi finalmente si inizia a ristabilire lo stato di diritto, continueremo la nostra azione di sensibilizzazione e di denuncia per perseguire le associazioni criminali ed anche ogni singolo utente, che rischia multe fino a 25mila euro per l'utilizzo delle IPTV illegali. Poiché la pirateria uccide il calcio, oggi posso affermare che il nostro mondo sta molto meglio», ha aggiunto De Siervo.

