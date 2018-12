Tutto pronto al Capozza, domani alle 14.30 in scena la semifinale di ritorno

Finalmente ci siamo. Domani 19 Dicembre, Alle ore 14.30 si scende in campo al Capozza per la sfida di ritorno valida per le semifinali di Coppa Italia Eccellenza. Casarano e Fortis Altamura ripartono dalla vittoria per uno a zero, a favore dei rossoazzurri, ottenuta in terra barese un paio di settimane fa, ottenuta grazie al calcio di rigore trasformato da Vicedomini. La vincitrice del doppio confronto dovrà affrontare il Corato, prima finalista, nella doppia finale del 17 Gennaio con gara di ritorno prevista per il 7 Febbraio. Sfida che per uno strano caso del destino si ripeterà anche domenica prossima in campionato, ad Altamura, per la prima giornata di ritorno del torneo di Eccellenza.

Ultimo aggiornamento: 18:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA