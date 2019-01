Tutto ancora da definire per le semifinali di Coppa Italia Eccellenza. Pareggio nel derby lidense

Finisce a reti inviolate il derby lidense tra Team Nuova Florida e Unipomezia. Gara combattuta e molto spettacolare a differenza di quello che il risultato lascia immaginare, con il destino delle due squadre che si deciderà completamente nella gara di ritorno. Dopo aver eliminato il Campus Eur i pometini centrano la terza semifinale di Coppa consecutiva. Il momento in campionato tuttavia non è dei migliori, vista la loro sesta posizione. Di fronte a loro ci sono i cugini del Team Nuova Florida, che invece al momento sono secondi e che dopo aver eliminato l'Arce ai quarti si confermano come una squadra brillante sul piano del gioco e sempre insidiosa. L'atmosfera è quella delle grandi occasioni sin dal prime battute da gara. I tifosi riempiono gli spalti del Mazzucchi e cantano a squarciagola per sostenere i propri beniamini. Sia dentro che fuori dal campo la tensione è infatti alta e ciò nel rettangolo verde si traduce con contrasti decisi ed un equilibrio quasi surreale. Tra le occasioni sicuramente la più clamorosa è il gol annullato al 20’ del secondo tempo all’Unipomezia a causa di una carica subita dal portiere avversario. Tutto rimandato dunque alla gara di ritorno che offrirà sicuramente un bellissimo spettacolo come già visto in questa gara d’andata.

Ultimo aggiornamento: 17:49

