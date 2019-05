Tutti gli impegni del Futbolclub per il prossimo weekend

Per il Futbolclub sara un mese, l'ultimo, ancora pieno di impegni: soltanto l'Under 16 ha terminato la propria stagione, mentre ci sarà ancora da giocare in tutte le altre categorie. In vista del prossimo weekend ecco nel dettaglio le avversarie dei blucerchiati. Arrivano le ultime tre partite per l'Under 17. La formazione di Ciaccasassi è reduce dal successo di misura con il Cross Roads e nel prossimo turno, ovvero domenica mattina, sarà di scena a Canale Monterano per affrontare il Manziana, anch'esso reduce da un buon momento di forma e quinto in classifica generale. Terminati gli impegni dei classe 2003, passiamo in rassegna la gara che attenderà l'Under 15 di Fabrizio Latini. Anche il gruppo 2004 giocherà in trasferta, al Fiorentini, contro il Villalba con fischio d'inizio alle 18.30 di domenica. Penultima giornata prima del derby con l'Acquacetosa che chiuderà definitivamente la stagione. Passando poi ai due gruppi 2005, i ragazzi di Massimo Zughetti (girone F) andranno a caccia del 22° successo in campionato inseguendo la quarta vittoria consecutiva. I classe 2005 sbarcheranno all'Ottavio Pierangeli per contendere i tre punti al Real Monterotondo Scalo. A quattro turni dal termine il Futbol è ancora in corsa per il primo posto finale, mentre passando al team di Luca Antonini sfida di alta classifica per i giovani blucerchiati, che alle 9.00 di domenica mattina ospiteranno sul terreno di casa la Boreale Don Orione, attualmente la seconda forza del girone H.

Ultimo aggiornamento: 19:27

