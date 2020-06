© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sessione estiva partirà il 1° settembre e terminerà il 5 ottobre. Quella invernale, invece, si svolgerà dal 4 gennaio al 1° febbraio, sempre fino alle ore 20:00. Oggi laha ufficializzato le date delle prossime finestre di calciomercato, specificando che per le cessioni all'estero «si applicheranno i termini stabiliti dalle Federazioni di destinazione». Comunicate anche le date per gli svincolati: i tesseramenti saranno dal 1° settembre al 31 marzo. Come previsto sarà un calciomercato più breve, ma l'obiettivo delle big resta quello di portare a termine alcuni affari già in queste settimane.Ad esempio, l'Inter vuole blindare. Il primo, sui taccuini anche di, è in pugno da diversi mesi tanto che l'ad Marotta punta a stringere i tempi per evitare spiacevoli sorprese.Le parti stanno ragionando sulla formula. Due le opzioni: portare subito il difensore albanese a Milano o lasciarlo un altro anno a Verona, come richiesto dal presidente Setti. La seconda possibilità permetterebbe tra l'altro ai nerazzurri di preparare l'affondo per Sarr. Ma sul difensore del Nizza, che si libererà a zero, c'è anche il Milan e, soprattutto, lo Schalke 04.Anche Tonali è vicinissimo all'Inter. La società diha un enorme vantaggio sulle rivali e, forte dell'assenso del giovane centrocampista, vuole definire l'affare sulla base di 35 milioni di euro più bonus. Cellino ha promesso al ragazzo che lo avrebbe accontentato, ma spera ancora in un rilancio della Juventus. Intanto ilha accolto Kalulu. Il terzino classe 2000, arrivato in serata a Milano, mercoledì svolgerà le visite mediche prima di firmare il contratto con il club rossonero.