Per ora il calciatore senegalese di diciannove anni Ansue Cissè non ha lasciato Castelnuovo di Porto. La preoccupazione però c’è ed è evidente tra i dirigenti e i compagni di squadra della Castelnuovese,. squadra di I categoria laziale, che rischiano di perderlo dopo il Viminale ha deciso di chiudere il centro Care che ospita gli extracomunitari. La società biancoverde si è subito mobilitata per trovargli una sistemazione. Il presidente Mauro Sabatini e tutta la dirigenza non ne vogliono sapere di lasciar andare il giocatore.«Stiamo cercando una soluzione – ha detto il diesse Mario Monteleone – si sono attivati anche i compagni di squadra, che si sono offerti di ospitarlo a casa loro. Stiamo facendo del tutto per farlo restare con noi. E’ una ragazzo che, merita tutta l’attenzione possibile poiché è una persona adorabile, oltre ad essere un valido calciatore. Con noi ha trovato una nuova famiglia. E’ una calciatore che ha molte probabilità di emergere nel calcio se potrà continuare a giocarlo. In questa stagione, tra prima squadra e juniores ha realizzato dodici reti. Se dovesse andar via sarebbe prima una grande perdita a livello umano e poi sportivo».Ansue Cissè, appena arrivato a Castelnuovo, due anni fa, è stato ribattezzato dai compagni di squadra Pogda, per la sua particolare capigliatura. «Quel soprannome gli è rimasto ancora oggi. Sapere che possiamo perderlo è una brutta cosa perché si è integrato alla perfezione, frequenta la scuola e si allena sempre con molto impegno».