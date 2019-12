© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fulgur Tuscania da record. E’ una delle due quadre nel Lazio (l’altra è il Fidene) che nelle prime dieci giornate di campionato in Prima Categoria ha sempre vinto. La società presieduta da due anni da Vittorio Napoli è, a detta degli addetti ai lavori quella emergente nella Tuscia e per ora i risultati gli stanno dando ragione.Domenica scorsa al Manlio Morera di Capranica la formazione bianconera ha piegato la squadra di casa per 2-1 e collezionato il decimo sigillo stagionale. Dieci vittorie consecutive che si vanno ad aggiungere alla quattro di Coppa Lazio e considerate le quindici del girone di ritorno portano il bottino dei tuscanesi a quota ventinove gare senza sconfitte.La Capotosto band è pertanto un rullo compressore che non conosce ostacoli. Trentuno i gol fatti, tredici quelli subiti dice la classifica. La rosa è formata da ragazzi del posto e da qualche altro dei paesi limitrofo. A guidarla da tre stagioni c’è Andrea Capotosto ex giocatore bianconero. «Sono due stagioni – ha detto il diesse Giulio D’Alessio –che stiamo costruendo una buona rosa. Con gli innesti di quest’anno siamo migliorati. Se in quella a passata siamo arrivati terzi è normale che le nostre ambizioni sono quelle di migliorare. Dopo il lavoro fatto in equipe con la società e il tecnico sarabbe un bel regalo per tutti noi».Uno sguardo sul campionato. «E' molto competitivo,- sostiene D'Alessio - basta leggere la classifica, pertanto la strada è ancora lunga e piena di insidie ma sognare non costa nulla». Domenica a Tuscania arriva la Sorianese (otto vittorie e due pareggi), altra bella squadra, che sta tentando di risalire le categorie con una nuova società .«Una sfida che richiama altri tempi quando le due società militavano in campionati superiori – dice ancora D’Alessio – è una gara da tripla, ma noi puntiamo a proseguire con la striscia positiva». Il capocannoniere della squadra è Marco Scatena, tuscanese doc, con undici reti.Il progetto bianconero punta anche alla valorizzazione dei giovani. Nella passata stagione il settore giovanile ha chiuso con il successo nella juniores provinciale (allenatore Oscar Pecci) e uno con la formazione Giovanissimi provinciali (allenatore Marco Cerquetella). «Anche in questa stagione stiamo andando bene - dice diggi Mauro Cecchetti- i ragazzi stanno lavorando con molta attenzione. Due campionati regionali e tre provinciali oltre alla scuola calcio sono un bell’impegno. Lo facciamo volentieri per portare sempre più in alto i colori della nostra».