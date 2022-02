Turchia, il portiere italiano Viviano trema per il freddo

Emiliano Viviano, ex portiere della Sampdoria, è stato inquadrato dalle telecamere delle tv turche mentre trema di freddo durante la partita tra Karagümrük e Konyaspor valida per la Coppa di Turchia. Il match, finito 5-4 per la squadra di Istanbul, si è giocato sotto la pioggia con una temperatura di 4 gradi e con un forte vento

🌧☔V. F Karagümrük kalecisi Emiliano Viviano'nun soğuktan titrediği anlar.



Zorlu hava koşullarında müthiş mücadele gösteren iki takımı da tebrik ediyoruz. 🙏 pic.twitter.com/AnjyElTIND — A Spor (@aspor) February 8, 2022