Turchia-Galles, diretta ore 18. Formazioni ufficiali: Under in campo dal 1', Giggs con Ramsey trequartista

Apre la seconda giornata del Gruppo A ad Euro 2020 la sfida delle ore 18:00 tra Turchia e Galles, che verrà disputata all'Olympic Stadium di Baku. I turchi arrivano all'incontro con l'obbligo di riscattare la disfatta per 3 a 0 rimediata contro la nazionale azzurra di Roberto Mancini, mentre i britannici proveranno a fare meglio del pareggio rimediato con la Svizzera sul finale della prima partita disputata. Il match verrà arbitrato dal fischietto portoghese Artur Soares Dias, e verrà trasmessa sul satellitare sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Football (streaming su Sky Go e Now TV).

Le formazioni ufficiali

TURCHIA (4-1-4-1): Cakir; Celik, Ayhan, Soyuncu, Meras; Yokuslu; Karaman, Calhanoglu, Tufan, Under; B. Ylmaz. All. Şenol Gün

GALLES (4-2-3-1): Ward; Roberts, Mepham, Rodon, B. Davies; Morell, Allen; Bale, Ramsey, James; Moore. All. Ryan Giggs