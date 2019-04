​​«Totti, se rispondi su Instagram mi tuffo nel Tevere». E Francesco: «A bomba». Il video del tuffo fa impazzire il web

Decine di migliaia di visualizzazioni in un giorno. Il tuffo nel Tevere di Gabriel Camanni, giovane giocatore del Fiumicino, è diventato “virale” sul web. Ma cosa ha fatto scattare la “popolarità” del gesto? Tutto è nato venerdì scorso da un messaggio che Camanni ha scritto sul profilo Instagram dell’ex capitano della Roma Francesco Totti, di cui ovviamente è grande tifoso. «Francesco, rispondi me tuffo sur Tevere». La risposta dell’ex calciatore giallorosso è arrivata un giorno dopo ed è stata secca: «A bomba».



Una replica che ha scatenato le reazioni degli altri fan che hanno invitato Camanni a non tirarsi indietro e a mantenere la promessa. Detto, fatto: ieri Camanni ha postato sul suo profilo personale il video del tuffo nel Tevere “annunciato” da queste parole: «Le promesse al Re vanno mantenute». E prima del lancio nell’acqua non proprio limpida del fiume della capitale Camanni ha ricordato che «questo video è per Francesco Totti». Facendo scatenare il web che è letteralmente impazzito per questo curioso siparietto social.



