Tsitsipas è tifoso del Genoa, capitan Criscito lo invita al Ferraris

Oltre i confini nazionali e quelli calcistici. La passione per il Genoa fa il giro del mondo. Dopo cantanti, attori, e personaggi sportivi, questa volta è dalla Grecia e dal mondo del tennis che rimbalza un pò di rossoblù. Stefanos Tsitsipas, l'estroso tennista che occupa la posizione numero 10 nel ranking internazionale, in una sessione di domande dei fan sulle storie di Instagram, ha rivelato di fare il tifo in Italia proprio per il Grifone. Il fascino del club più antico in Italia ha colpito ancora. E dal club ligure non ha tardato ad arrivare la risposta. Il capitano Mimmo Criscito ha lanciato un messaggio, attraverso la pagina Instagram rossoblù, nella metà campo del tennista vincitore, nel 2017, del challenger di Genova. «Ciao Stefanos! Abbiamo saputo con piacere che sei un simpatizzante del Genoa. Ti aspettiamo presto al Ferraris se ne avrai occasione». Per lui è pronta una maglia personalizzata.

