Salernitana, trust bocciato? Gentile risponde: «Non è esatto, la Figc ci ha chiesto chiarimenti»

Martedì 29 Giugno 2021, 12:30

Trust bocciato? Non é esatto, almeno secondo l’avvocato Gianmichele Gentile. «Nessuna bocciatura o problemi, la Figc ci ha chiesto dei chiarimenti e un’integrazione per il normale snellimento e funzionamento del trust. Tutto da fare entro sabato e non oltre, é sarà fatto. É stato fatto tutto nella norma e giuridicamente il trust risponde a ogni requisito richiesto. I tifosi della Salernitana devono avere fiducia». Ora non resta che aspettare, con una piazza, quella di Salerno, in trepidazione e in subbuglio per tutto quello che sta avvenendo.