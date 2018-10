Trombetta categorico:

La Vis Subiaco pronta ad affrontare il Tivoli dopo la brillante ed importantissima vittoria esterna a Zagarolo. Sul momento della squadra, si è espresso il ds luigi Trombetta << La squadra ha acquisito autostima, ora anche grazie ai rientri di Fabiani e Salvatori siamo saliti di livello. Loro sono una buona squadra, mi aspetto una replica della gara vinta per 0-1 a Zagarolo, stando attenti ai forti elementi degli avversari, di categoria superiore>> Inoltre Trombetta traccia una prima linea e i dettagli sui quali migliorare << Rispetto al passato siamo calati in fase offensiva, è lì che bisogna crescere; in difesa siamo messi bene, con soli nove gol al passivo. Con l'organico al completo possiamo fare bene.>>

Ultimo aggiornamento: 19:21

