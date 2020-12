Trippier squalificato per 10 settimane: aveva scommesso sul suo trasferimento all'Atletico Madrid

Kieran Trippier è stato squalificato dalla Football Association per dieci settimane e dovrà pagare circa 60 mila euro di multa. Il terzino, adesso all'Atletico Madrid di Simeone, secondo la FA la scorsa estate aveva scommesso sul suo passaggio dal Tottenham all'Atletico, poi ovviamente chiuso positivamente. Un azzardo che gli costerà dodici partite, compresa l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Chelsea.

Il terzino era stato già deferito dalla Football Association per non aver rispettato la normativa che vieta ai giocatori di scommettere, per di più sfruttando informazioni riservate per i propri interessi. Trippier, che ha collaborato nelle indagini e ha dichiarato di non aver mai scommesso, non è però riuscito a evitare la squalifica, che applicherà in Spagna nonostante arrivi dall'Inghilterra. Un caso analogo a quello che vide protagonista Daniel Sturridge nel 2018: l'attaccante consigliò a suo fratello di scommettere sul suo addio direzione Siviglia. Una trattativa che però non andò a buon fine e che soprattutto gli costò una squalifica di quattro mesi oltre che una multa di 150 mila sterline.

