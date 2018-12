Tripletta di Zapata e l'Atalanta sbanca Udine

Dopo la sconfitta nel finale di gara in casa contro il Napoli, l'Atalanta torna a sorridere battendo 3-1 l'Udinese nella trasferta della Dacia Arena. A regalare il sesto successo stagionale alla formazione di Gasperini Duvan Zapata, l'ex attaccante bianconero autore di una tripletta. Si mette subito bene la partita per i bergamaschi in vantaggio dopo 90 secondi dal fischio di inizio; su azione da corner Toloi prolunga il cross su cui si avventa il colombiano che insacca. La reazione della squadra di Nicola non si fa attendere, al 12' arriva il pareggio bianconero con Lasagna, al rientro da titolare, che in scivolata finalizza un cross basso di D'Alessandro. Al 61' Zapata segna la sua personale doppietta, dopo una azione di Barrow la palla arriva al colombiano che dall'area piccola non sbaglia: 2-1 per i bergamaschi. Al 70' contropiede per gli ospiti, conclusione debole di Barrow bloccata in presa bassa da Musso. Al 78' grande occasione per l'Udinese, un tiro a giro di Fofana si stampa sul palo, sul capovolgimento di fronte Hateboer serve col contagiri Zapata, il colombiano con un tocco di bigliardo infila per la terza volta il portiere dell'Udinese con una conclusione che tocca il palo prima di entrare in rete. I bianconeri si disuniscono a caccia del gol e Barrow in contropiede si divora la palla del 4-1. In classifica l'Atalanta sale a 21 punti, ferma a 13 l'Udinese all'ottavo ko stagionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA