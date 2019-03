Liga, tris di Messi e il Barça vola: più 10 sull'Atletico Madrid

Show di Messi, altre 3 reti, per l'allungo del Barça nella Liga. Valvedere, insomma, vede il titolo. Perché il Barcellona, con un Leo Messi da favola, prende il volo in Spagna. La Pulce griffa con una tripletta il successo per 4-1 conquistato nello stadio Benito Villamarin a Siviglia contro il Betis. L'argentino firma il primo gol al 18' con una magnifica punizione, e raddoppia al 47' del primo tempo su assist di Suarez. Lo stesso centravanti uruguagio firma il tris al 18' della ripresa, servito da Piqué, poi i padroni di casa accorciano le distanze con Moron al 37'; infine, fantastico pallonetto di Messi che supera il portiere Lopez, rimbalza sulla traversa interna e si infila a pochi minuti dalla fine. Il Barcellona vola a +10 punti sull'Atletico Madrid nella classifica della Liga e a +12 sul Real Madrid.





