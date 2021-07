Triestina-Roma, i convocati di Mourinho: torna Pellegrini, non c'è Rui Patricio

Mercoledì 21 Luglio 2021, 12:26

Questa sera alle ore 19.30 (diretta su Sportitalia), la Roma di José Mourinho affronterà la Triestina allo stadio Nereo Rocco davanti a circa un migliaio di tifosi. Questa mattina la squadra giallorossa è partita in aereo verso il capoluogo del Friuli Venezia Giulia, tra i convocati dello Special One non ci sono il nuovo acquisto Rui Patricio (ha cominciato ad allenarsi lunedì scorso), Veretout, Darboe e Calafiori. Rientra Lorenzo Pellegrini fermato alla vigilia dell’Europeo da una lesione muscolare alla coscia sinistra: il centrocampista sarà impiegato almeno un tempo.

Roma, i convocati di Mourinho per la gara contro la Triestina

Ecco la lista scelta da Mourinho: Fuzato, Karsdorp, Ibanez, Smalling, Reynolds, Mancini, Kumbulla, Pellegrini, Villar, Zaniolo, Diawara, Bove, Zalewski, Tripi, Mkhitaryan, Dzeko, Mayoral, Perez, Ciervo, El Shaarawy.

Il modulo sarà il 4-2-3-1 come accaduto nelle due precedenti amichevoli contro Montecatini (10-0) e Ternana (2-0), si alterneranno due squadre tra primo e secondo tempo. Punto interrogativo sulla fascia di capitano: negli ultimi due match è stata indossata da Mancini, Zaniolo e Dzeko. Con il ritorno di Pellegrini, Mourinho svelerà finalmente chi sarà il capitano della Roma nella prossima stagione.