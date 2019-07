Trezeguet ubriaco alla guida a Torino: «Lite e insulti ai poliziotti»

Un altro rigore sbagliato per David Trezeguet, ex calciatore della Juventus, uno degli attaccanti più prolifici della storia bianconera e croce e delizia della sua Nazionale (celebre il golden gol che regalò ai Bleus la vittoria all'Europeo 2000 proprio contro l'Italia, ma anche il rigore sbagliato contro gli azzurri nella finale mondiale del 2006).

Trezeguet è stato denunciato infatti per guida in stato di ebbrezza: rintracciato la notte scorsa alla guida di un Suv in evidente stato di alterazione alcolica, è stato fermato da agenti della polizia di Stato in una via del centro di Torino. Il francese ha prima rifiutato di sottoporsi ad alcol test, poi ha acconsentito sebbene dopo alcuni momenti di discussione: le analisi hanno poi dato esito positivo.

Secondo quanto si legge sul Corriere della Sera nella sezione torinese, Trezeguet è stato fermato ieri notte in via Po in compagnia di un'altra persona: era visibilmente alterato, così gli agenti di polizia gli hanno detto che avrebbe dovuto sottoporsi all'alcol test. Ipotesi che ha fatto andare su tutte le furie l'ex calciatore, ora dirigente sportivo, che avrebbe insultato i poliziotti con frasi molto accese dicendo che non aveva intenzione di farlo. I poliziotti gli hanno spiegato che se si fosse rifiutato di collaborare sarebbe andato incontro al massimo della sanzione, e dopo un'ora l'ex bomber juventino si è sottoposto al test che è risultato positivo. Ora Trezeguet rischia anche l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Ultimo aggiornamento: 12:57

