Trentalange: «Orsato in tv un buon inizio. Donne arbitro in A entro due anni»

Buona la prima. Il neo presidente dell'Aia Alfredo Trentalange ha commentato la presenza dell'arbitro Orsato a "Noventesimo minuto" su Rai 2 ieri sera: «Credo che sia stato un buon inizio, i messaggi sono passati. Noi non siamo bravissimi a comunicare ma di più ad arbitrare. Faremo di tutto per accelerare i tempi della Var anche in Serie B - continua - e daremo disponibilità alla Fifa anche per la Var a chiamata».

APPROFONDIMENTI CALCIO Orsato ha aperto il microfono: gli arbitri finalmente parlano CALCIO Orsato il debutto in tv tra imbarazzo e sincerità CALCIO Trentalange e la nuova Aia: «Con le donne dobbiamo recuperare....

Se poi questo possa essere la futura normalità «è un po' presto per dirlo, non si conosce ciò che non si sperimenta. Ora bisogna fare un'analisi, ieri è stato comunque un momento importante e un buon inizio. Se si conosce l'aspetto più umano dell'arbitro forse diamo un servizio in più al calcio. La violenza contro gli arbitri va repressa e lo si fa mettendo in atto un sistema di prevenzione che non può che essere culturale - ha aggiunto Trentalange - . Se si conosce l’arbitro, se lo si vede nel quotidiano, lo si vede allenarsi, andare a letto alle 22 il giorno prima della partita, ci si allena con lui durante la settimana, se lo si conosce il diverso fa meno paura».

Orsato ha aperto il microfono: gli arbitri finalmente parlano

Trentalange: «Presto donne arbitro in A. E il rigore per il Milan c'era»

Ma il mondo arbitrale sembra pronto anche ad un'altra novità: «Nel giro di due anni spero di riuscire a portare ad arbitrare regolarmente le donne nel massimo campionato. Siamo indietro e ci stiamo attrezzando. C’è tutto un movimento che va messo in rete, con condivisione di esperienza e competenze, con tavoli di lavoro. Ci dobbiamo attrezzare per dare più sostegno, più supporto e formazione alle donne che ci stanno dimostrando di essere all’altezza».

Infine un commento anche sull'episodio del calcio di rigore fischiato al Milan ieri sera per fallo di Fazio su Calabria: «Piede su piede prevede il calcio di punizione diretto e ammonizione, anche se è difficilissimo da valutare. Possiamo contestare la regola ma questa è chiara. Quindi il rigore per il Milan c'era».

© RIPRODUZIONE RISERVATA